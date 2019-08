Joobes juhid jäid juhtimisõigusest ilma

Kohus võttis möödunud nädal jooksul ära juhtimisõiguse kahelt Läänemaal tabatud joobes juhilt. 63-aastane mees jäi juhtimisõigusest ilma üheteistkümneks ja 42-aastane mees kolmeks kuuks.

1. augustil märkas politseipatrull Haapsalus Tallinna maanteel kahtlase sõidustiiliga sõiduautot Peugeot, mille nad kontrolliks kinni pidasid. Paraku selgus, et 42-aastane autot juhtinud mees oli alkoholijoobes.

Paar päeva hiljem, 3. augusti õhtupoolikul märkas tähelepanelik kodanik Uuemõisa alevikus Tallinna maanteel parklas autost väljumas ja poodi minemas joobetunnustega juhti ning andis sellest olukorrast teada häirekeskusele. Kui mees auto juurde naasis, takistas teataja tal kuni politsei saabumiseni edasi sõitmast, võttes autovõtme enda kätte. Kohale sõitnud politseipatrull mõõtis Opeli roolis olnud 63-aastasel mehel joobe.

Mõlema mehe suhtes alustati kriminaalmenetlus mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis.

42-aastasele mehele mõistis kohus 2. augustil karistuseks neljakuulise vangistuse, millest arvati maha eelvangistuses viibitud aeg ja kandmisele kuuluvaks jäi kolm kuud ja 28 päeva vangistust. Kohus otsustas jätta vangistuse täitmisele pööramata, kui mees ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lisakaristusena võeti mehelt kolmeks kuuks ära juhtimisõigus.

63-aastasele mehele, keda on ka varem karistatud sõiduki juhtimise eest joobeseisundis, mõistis kohus 5. augustil karistuseks ühe aasta pikkuse vangistuse, millest arvati maha eelvangistuses viibitud aeg ja kandmisele kuuluvaks jäi 11 kuud ja 27 päeva vangistust. Kohus otsustas vangistuse asendada 357 tunni üldkasuliku tööga. Mees määrati kriminaalhooldaja järelevalve alla, tal on kohustus mitte tarvitada alkoholi ja läbida sotsiaalprogramm. Lisakaristusena võeti mehelt 11 kuuks ära mootorsõiduki juhtimise õigus.

Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juht Meelis Laurmann ütles, et joobnuna autorooli istumine pole ühelgi moel õigustatud, kuid on tänulik tähelepanelikele kodanikele.

„Kui inimene on otsustanud alkoholi tarvitada ja tekib vajadus ette võtta autosõit, siis tuleb selleks leida kaine autojuht. See on lihtsalt kõikide liiklejate suhtes ebaõiglane, kui rooli istub joobes inimene. Samas kiidan inimesi, kes märkavad ja annavad meile teada kahtlase sõidustiiliga sõidukitest või sekkuvad ise ega lase joonud inimest rooli. Usun, et tänu sellistele julgetele kodanikele on ära hoitud nii mõnigi traagiline õnnetus,” sõnas Laurmann.