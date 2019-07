Augustibluusil esineb parim bluusiartist

2018. aastal aasta bändi bluusiauhinna võitjad Rick Estrin & The Nightcats on oma lõbusa ja kartmatu olemusega kujundanud koheselt äratuntava bluusi helikeele, millel puuduvad reeglid. Bänd koosneb maailmatasemel talentidest – eesotsas suupillimeister, laulja-laulukirjutaja Rick Estrin, kitarril imelaps Chris “Kid” Andersen, kellele lisanduvad klahvpillivõlur Lorenzo Farrell ja dünaamiline trummar Alex Pettersen. Rick Estrin & The Nightcatsi bluusis ja rock’n’rollis on teravust ja julgust. Estrini originaallooming ja hipserlik hääl on riukalikud ja unustamatud. Mitte keegi ei laula ega kirjuta muusikat nagu Rick Estrin.

Rohkem kui 30. aasta ja üheksa albumi vältel kuulus Rick Estrin bändi Little Charlie & The Nightcats koosseisu, kombineerides maitsekalt oma laulu ja suupillimängu Little Charlie Baty ainulaadse kitarrimänguga. Aastal 2008 jäi Charlie Baty aga pensionile ja Rick võttis bändi juhtimise üle.

Sellest ajast peale on Rick ja Nightcats üles astunud festivalidel ja kontsertidel San Franciscost Chicago ja New Yorgini, ja muidugi igal pool Euroopas. Aastatepikkused maailmaturneed ja mitmed kõrgelt tunnustatud heliplaadid on toonud Estrinile viis bluusiauhinda, sealhulgas kaks aasta loo eest (1994. ja 2018. aastal), parima instrumentalisti auhinna – suupill (2013. aastal) ning traditsioonilise bluusi aasta meesartisti auhinna (2018. aastal). Kogu koosseisuga pälvisid nad 2018. aastal ka ülimalt ihaldatud aasta bändi auhinna. Estrin on kirjutanud palju edu toonud muusikat ka teistele artistidele. Kolm tema kirjutatud muusikapala on ilmunud Koko Taylori, Robert Cray ja John Hammondi Grammydele nomineeritud albumitel.

Lisaks Estrini tuntud muusikakirjutamisoskusele ja artistlikkusele, on Rick Estrin & The Nightcats tuntud ka kui üks meelelahutuslikumaid ja värvikamaid bände bluusimaailmas. Estrini teravus, ainult temale omane väljanägemine ning Anderseni ootamatu kitarriakrobaatika lisavad nende elavatele kontsertidele veelgi rohkem spontaansust ja lõbu.

„Inimesed ei lähe välja, et näha inimesi, kes näevad välja nagu nemad ise,” ütleb Estrin. “Inimesed tahavad näha midagi erilist.”