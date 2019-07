Haapsalus hakatakse ajutiselt majutama vanglast vabanenuid

Justiitsministeerium sõlmis MTÜ Samaaria Eesti Misjoniga kokkuleppe, et vanglast vabanenud hakkavad saama ajutist majutust Samaaria majutuskohtades Haapsalus ja Pärnus, teatas justiitsministeeriumi pressiteenistus.

Samaaria Eesti misjonil on Haapsalus ja Pärnus 15 majutuskohta. Lisaks Samaariale sõlmis justiitsministeerium lepingu MTÜga Lootuse küla, kellel on 10 majutuskohta Laitses.

Leping sõlmiti kolmeks aastaks ja selle aja jooksul hakkavad vanglast vabanenud inimesed Harjumaal, Pärnus ja Haapsalus saama ajutist majutusteenust koos nõustamisega, et vabanenud jõuaksid paremini tööturule ja seeläbi väheneks korduvkuritegevus.

„Justiitsministeeriumi prioriteet on korduvkuritegevuse vähendamine, mis on üks olulisemaid teemasid ka kriminaalpoliitika põhialuste 2030 eelnõus. Kõige tõhusam vahend selleks on pakkuda vanglast vabanenule ajutist majutusteenust koos nõustamisega. Nimelt on kõige suurem risk uut kuritegu toime panna just esimese aasta jooksul peale vabanemist, mistõttu tuleb nende inimestega tegeleda kohe peale vabanemist, mitte oodata, kuni nad ringkäigul tagasi vanglasse satuvad,“ ütles kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Stanislav Solodov.

Justiitsministeeriumi eesmärk on suurendada vanglast vabanejate osalust tööturul, sotsiaalteenustel ja hariduses ning vähendada nende retsidiivsust ning tänu majutusteenusele on ministeerium teinud edusamme. „Näiteks aastatel 2015-2018 said majutusteenust 129 vanglast vabanenut. Peale teenuse saamist oli neist tööturul 72% ja nende korduvkuritegevuse näitaja 35%, mis on ilma majutusteenuseta vabanejate keskmisest 9% madalam,“ märkis Solodov.

Korduvkuritegevuse vähendamise üks oluline võti on õigusrikkujatele õiguskuuleka elu õpetamine, mida saab teha läbi majutuskoha ja sellega kaasuvate teenuste. „Vanglast vabanenutel ei ole tihtipeale elu- ega töökohta ja neil puudub tugivõrgustik. See on aga omakorda üks suuremaid riskitegureid, miks nad võivad uuesti kuritegusid toime panna. Ajutine majutamine koos töökoha leidmise ning sotsiaalsete suhete õpetamisega on tõhus viis õigusrikkujate suunamiseks. Vabanemisel ei piisa vaid voodikoha pakkumisest, paralleelselt on vaja õiguskuulekust mõjutavaid teenuseid, sh sotsiaal- ja võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine ja töötamine,“ selgitas Solodov.