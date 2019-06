Välisajakirjanikku häirisid Haapsalus purjutavad noored

„Ma eeldan, et enamik inimesi lähevad Haapsallu imetlema linnakese suurimat hoonet: lossi,” kirjutab Postimehes välisajakirjanik Mike Collier. „Loomulikult oli lossi külastamine esimene asi, mida ma Haapsallu saabudes tegin. Mind juhatas sinna mu üürikorteri omanik.”

Piiskopilinnusesse jõudes leidis Collier, et loss on muljetavaldav. „Mänguväljak vallikraavis on imeline. Väikesed lapsed kasutavad seda kenasti ära. Vaateplatvormiga torm on samuti kaunis. Teismelised alkosõbrad kasutavad seda kenasti ära,” kirjutab Collier. „Nad olid väga viisakad, need alaealised kantpead. Ma olin vaat et valmis, et nad pakuvad mulle lonksukest oma magusast siidrist, kui ronisin üles vaadet nautima.”