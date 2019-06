Urmas Sukles: Haapsalu raudtee taastamine on väga reaalne

Haapsalu linnapea ja sihtasutuse Läänemaa nõukogu esimehe Urmas Suklese sõnul suhtub valitsus Haapsalu raudtee taastamisse positiivselt ja raudtee tulek on realistlik.

“Me oleme ministritega, nii rahandusministri kui ka [majandus- ja taristuminister] Taavi Aasaga suhelnud ja nende sõnum on olnud selline, et kui rahaline seis paraneb või on võimalik kaasata lisakapitali, siis raudtee on ikkagi väga reaalne,” kommenteeris Sukles BNS-ile.

“Minu arvates on tänase koalitsiooni suhtumine Haapsalu raudteesse vägagi positiivne ja ma näen tulevikku optimistlikult,” lisas ta.

Ka Läänemaa Sihtasutus kirjutas oma hallataval Lääne Raudtee Facebooki lehel, et kuigi 30. mail avaldatud riigi järgmise nelja aasta eelarvestrateegia eelnõus raudtee taastamine ei kajastu, ei tähenda see, et raha ei jätku või taastamine piirduks esimese etapiga.

“Läänemaa Sihtasutus teeb koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning AS-ga Eesti Raudtee, et 2020. aastal alustada raudtee põhiprojekti koostamist Turbast Rohukülani, sealhulgas Ellamaa raudtee viadukti projekteerimist ning võimalusel raudteeviadukti ehitusega. Loodame ettevalmistustega selleks alustada juba käesoleval aastal,” kirjutas Lääne Raudtee.

Sukles ja Haapsalu raudtee toetusrühma esimees Jaanus Karilaid tegid mai keskel valitsusele ettepaneku käivitada järgmisel aastal Haapsalu raudtee taastamise teine etapp ja leida selle jaoks riigieelarvest järgmiseks neljaks aastaks vahendid.

“Seoses riigieelarvestrateegia koostamisega teeme ettepaneku käivitada 2020. aastal tööde II etapp: jätkatakse Riisipere-Rohuküla raudtee taastamist, mille käigus rajatakse elektriraudtee koos vajaliku taristuga, ehitatakse Ellamaa kahetasandiline raudtee ja maantee ristumine, veoalajaamad ning omandatakse selleks vajalikud maad, ning näha selle teostamiseks ette vahendid järgmiseks neljaks aastaks,” seisis toona peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas.

“Vabariigi Valitsus arutas riigi eelarvestrateegia koostamise käigus teie ettepanekut, kuid kahjuks ei leitud selle teostamiseks praegu vahendeid,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas vastuses Karilaiule ja Suklesele.

Aas avaldas lootust, et küsimuse juurde on võimalik tagasi pöörduda sügisel, kui vaadatakse üle uus majandusprognoos, või siis järgmisel aastal uue riigi eelarvestrateegia koostamise käigus.

Valitsus kiitis Turba-Riisipere 6,5-kilomeetrise raudteelõigu ehitamise heaks 2017. aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames. Ehituse maksumuseks on kavandatud ligikaudu 8 miljonit eurot.

Riisipere-Turba raudtee pealisehituse ehk rööbaste-liiprite-killustiku paigaldus algas eelmisel nädalal. Rongiliiklus taastub 2019. aasta lõpuks.