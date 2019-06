Juhtkiri: kohtupidamine peab olema avalik

Pärnu maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo ja Harju maakohtu kohtunik Kristina Väliste võivad rikkuda põhiseaduse paragrahvi 24, mille lõige 3 ütleb, et kohtupidamine on Eestis avalik.

Sellest võib mööda minna erandkorras. Eesti kohtunikud aga on hakanud sellest mööda hiilima eelmise aasta lõpus vastu võetud ärisaladuse kaitset käsitleva sätte abil. Väliste keelas Harju maakohtus riigifirma Tallinna Sadam endiste juhtide üle peetaval kohtuprotsessil ajakirjanikel tunnistajate ütlustest kirjutamise kuni kohtuotsuseni. Jaaksoo tegi sama Haapsalus, kus kohtupidamine käib linnafirma Haapsalu Linnahooldus juhtide üle.

Erandkorras võib kohtuistungi kuulutada kinniseks, kui on vaja kaitsta kannatanu eraelu (näiteks alaealiste vastu toime pandud kuritegude puhul) või kui tegemist on riigisaladuse või ülitundliku ärisaladusega. Tallinna Sadama ega Haapsalu Linnahoolduse kohtuasi pole üht ega teist.

Õiguskantsler on kirjutanud, et avalikkuse põhimõtte peamine eesmärk on tagada kohtumenetluse läbipaistvus ehk aus ja õiglane kohtupidamine. Kohtuistungi avalikkus aitab ära hoida menetlusosaliste põhiõiguste põhjendamatuid riiveid ja alusetuid kohtulahendeid.

Korruptsiooniprotsessid, olgu need suured nagu Tallinna Sadama oma või väikesed nagu Haapsalu Linnahoolduse oma, heidavad valgust ärimeeste ja poliitikute huvide varjatud põimumisele. Kohtuistungeil kuulatavad ütlused on avalikkusele tähtis materjal, mille abil hinnata avaliku võimu teostamist. Kohtunike otsusega on meilt see võimalus võetud.

Demokraatia toimib vaid siis, kui võimu ja ärihuvide teostamist on võimalik erapooletult hinnata. Selleks on vaja igakülgset infot. Praegu on hakatud isikuandmete kaitsele, aga ka kohtumenetluse huvidele viidates infot varjama. See ei ole õige. Veel rohkem – see on demokraatiale ohtlik.