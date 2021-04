Tallinn võib saada Nurme vabriku omanikuks

Möödunud aasta märtsis suri Robert Vill, kellele kuulus Eesti üks müstilisemaid ettevõtteid PVMP-Elektika OÜ ehk Nurme varbrik. Võib juhtuda, et 9,7miljonilise maksuvõlaga ettevõtte pärib Tallinna linn, kirjutas Ärileht.

Vill oli teinud testamendi, millega pärandas kaks ettevõtet ühele eraisikule. Ülejäänud varal pärijat ei olnud, seega sattus kogu kompott Tallinna linna kätte. Detsembri keskpaigast kanti firmad linna bilanssi.

Tallinna abilinnapea Eha Võrk rääkis, et esmalt sai linn teada Villi surmast ja sellest, et tema varale ei ole muud pärijat kui Tallinna linn. Tehti pärandvara inventuur, kuid varsti selgus, et pool ettevõtete vara on testamendiga määratud eraisikule. Ometi tegi notar otsuse ja lasi äriregistrisse teha kande, mis määras ettevõtete omanikuks Tallinna linna. „Uurime praegu notarilt, miks ta nii tegi. Võib-olla on sel põhjus. Lisaks soovime ettevõtete osalused pärijale üle anda,” ütles Võrk.

Siiski võib juhtuda, et pärija ei ole annakust huvitatud. See tähendab, et ettevõtted jäävad linnale ning algab ettevõtete tavapärane pankroti- ja likvideerimisprotsess.

PVMP-Elektika OÜ varade kogumaht oli 2019. aasta majandusaasta aruande järgi ainult 27 500 eurot, ent kohustisi on üle 10 miljoni euro. Seega ei ole lootust pankrotivara müügist suurt noosi saada.