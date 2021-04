Viirusekogus reovees kahaneb aeglaselt

Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused kinnitavad koroonaviiruse koguste püsivat, kuid väga aeglast langust. Viirust on reovees üle Eesti jätkuvalt väga palju ja koguste kahanemine mõõdukale tasemele võib võtta veel nädalaid.

Eesti keskmist olukorda kirjeldava reoveeindeksi põhjal on praegune viiruse leviku olukord võrreldav veebruari algusega, kui algas hoogsam levik. Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul algas viirusekoguse kahanemine reovees märtsi teisest poolest ning nüüdseks on see märgatav kõigis Eesti piirkondades. „Languse tempo on aga väga tagasihoidlik ning viirusekogus reovees üle Eesti ühtlaselt väga suur. Seepärast läheb märkimisväärse muutuse saabumiseni ja mõõdukale tasemele jõudmiseni ikka veel nädalaid,“ selgitas Tenson.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates. Suuremate linnade puhul kajastab proov ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda, andes usaldusväärse pildi asula nakkustasemest. Väiksematest asulatest võetakse punktproove, mis näitavad olukorda proovivõtu hetkel. Punktproovid on kergemini mõjutatavad, mistõttu tuleks neid vaadelda pigem mitme nädala võrdluses kujunenud trendi hindamiseks kui hetkeolukorrast lõpliku pildi saamiseks.

Proovide kogumisel teeb Tartu ülikool koostööd Eesti keskkonnauuringute keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.