Haapsalus tähistatakse septembris suurpõgenemise 75. aastapäeva

Septembris möödub 75 aastat massilisest eestlaste põgenemisest naasva Nõukogude terrori eest.

Suure mineku aastapäeva tähistatakse ka 20. septembril Haapsalus. Peaminister Jüri Ratas lubas piiskop Tiit Salumäele, et tuleb sel päeval Haapsallu.

Suurpõgenemise mälestusjumalateenistus on 19. septembril Tallinnas Jaani kirikus. ”Ja meil 20. septembril Rannarootsi muuseumi ees,” ütles piiskop Salumäe. “Sest minu teada ühtegi sammast Eestis rohkem suurpõgenemisele ei ole, kui ainult see kivilaev Rannarootsi muuseumi ees.” Põgari palvemaja seinal olev tahvel viitab ainult sellele, et seal toimus 22. septembril 1944 Otto Tiefi valitsuse viimane istung.

Piiskop Salumäe on Rannaroost muuseumi direktori Ülo Kalmuga suure mineku aastapäeva tähistamise juba kokku leppinud ja sellest ka Ülemaailmsele Eesti Kesknõukogule (ÜEKN) teada andnud.

“Kuna Haapsalust oli ikkagi nii suur põgenemine, siis see, et seda päeva ainult Tallinas tähistada – see ei ole päris see,” nentis Salumäe.

Pühapäeval külastas peaminister Jüri Ratas Haapsalus viibides ka toomkirikut ning seal tegigi Salumäele talle ettepaneku mälestushetkel osalemiseks. “Peaminister ütles, et kirjutab kalendrisse, seega on nõus siia tulema,” lausus Salumäe.

Fotod: Urmas Lauri