ERR: Lääneranna vallas tegutseb farmiloomade varjupaik

Koerte ja kasside varjupaigad on Eestis levinud, farmiloomade omad aga mitte. Pärnumaal Mõisakülas asuv Ranna Rantšo pakub turvakodu enam kui 300 taluloomale ja -linnule.

See arv on ka piiriks, kui palju abivajavaid vastu võtta suudetakse, vahendas “Aktuaalne kaamera“.

Ranna Rantšo farmiloomade turvakodu alustas ametlikult mullu kevadel, kuid hättasattunud loomi aidati seal ka varem. Siin on kitsi, hobuseid, lambaid, jäneseid, linde ja teisi.

“Tegelikult mina ei näe üldse vahet, et kas on kass, koer, kukk, kana, siga, lammas. Kõik loomad on omamoodi toredad ja nad võivad õppida igasuguseid trikke. Kui inimene suhtleb nendega igapäevaselt nad kiinduvad inimesesse, käivad samamoodi sul järgi, ootavad sinult süüa ja paid,” ütles Ranna Rantšo perenaine Ande Baikov.