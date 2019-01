Piltuudis: verekuuvarjutus

Täna, 21. jaanuari varahommikul saab Eestis jälgida täielikku kuuvarjutust, järgmine selline võimalus avaneb alles 2025. aastal.

Osaline varjutus algas kell 5.33 ja lõpeb kell 8.50, täpselt Kuu loojumise ajal. Täisvarjutuse aeg on kella 6.41 ja 7.43 vahel. Need kellaajad on toodud Tartu Tähetorni aja järgi, mis on Läänemaaga võrreldes mõnevõrra erinevad.

Kuuvarjutus on selline varjutus, kui Kuu satub Maa tekitatud varju.

Kuuvarjutus sünnib siis, kui Maa on Päikese ja Kuu vahel ning Maa vari langeb Kuule.

Täieliku kuuvarjutuse ajal värvub Kuu punakaks. Piltlikult projitseerib Maa atmosfäär selle pinnale planeedi kõik päikesetõusud ja -loojangud. Mida lühem on valguse lainepikkus, seda rohkem seda gaasid hajutavad. Nõnda domineerivadki sel ajal pikemad lainepikkused. Kuuvarjutuse ajal saab hinnata seeläbi ka lihtsalt piirkonna õhukvaliteeti. Mida punasem Kuu paistab, seda rohkem leidub õhus peenosakesi ja aerosoole, vahendas Novaator.