Galerii: Ranna rantšos löövad kepsu viisikud kitsetalled

Fotod: Urmas Lauri

Lõuna-Läänemaal asuva Ranna rantšo laudad ja tarandikud lausa kihavad tittedest – säherdust beebibuumi nagu märtsis 2022 pole varem näinud isegi rantšo perenaise Ande Arula silmad.

15. märtsil kostab Ranna rantšo piirdeaia tagant heledat määgimist. Peenikesed hääled sulavad kokku kooriks. Kukk kireb, kalkunid loksuvad. Metsa tagant hüüavad esimesed sookured. Rantšos on kevad.

Lauda ees aedikus käib parasjagu suur lutipidu – kes ees, see mees. Kes nii mees pole, peab ootama, kuni vend või õde kõhu täis ja pudeli tühjaks imeb ning helde lutitaja laudasügavusest uue pudeliga välja ilmub. Kõrgusest peab pisiperel silma peal laama – primadonna Donna-Madonna pilgutab oma imeilusaid pikkade ripsmetega silmi ja langetab vaid aeg-ajalt malbelt pea, et lähemalt uurida, mis seal all sünnib.

