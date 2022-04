Rannarootsi muuseum punub ukrainlastele varjevõrke

Neljapäeval alustasid Rannarootsi muuseumi käsitöömemmed ukrainlastele kaitsevõrkude punumist.

Kaitsevõrgu tarbeks saabus muuseumisse suur mõrrariie, millele käsitöölised rohelisest riidest ribasid peale seovad. Rannarootsi muuseumi juhi Ülo Kalmu sõnul napib muuseumil rohelist riiet, mida kaitsevõrgule punuda. „Naised on üht-teist leidnud, aga seda on vähe,” ütles Kalm.

Seda, kui kaua kaitsevõrgu valmimine aega võib võtta, Kalm ennustada ei osanud. „Võib minna kiiresti, võib võtta natuke rohkem aega,” ütles Kalm.

Kaitsevõrgu jaoks võib muuseumisse viia tumedamat rohelist T-särgi riiet. Värvikirevat riiet Kalm ei oota, sest kaitsevõrk peab ju looduses märkamatuks jääma.

Võrgu valmistamisele on oodatud ka abikäed. Kalmu sõnul on mõned soovijad endast juba märku andnud. Ühe ideena on Kalm mõelnud appi kutsuda hotellides peatuvad ukrainlased.

Lisaks on Kalmul plaanis korraldada Ukraina lastele päevi, kus koos näiteks kala suitsutada nii, et lapsed saavad suitsukala endale, ja viia nad pisut soojemate ilmadega paadiga merele.