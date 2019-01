Lotte nooremat õde kehastanud Helmi Tulev: ma ei tundnud filmis oma häält ära

“Ringvaate” reporter Christel Karits käis Noarootsis külas filmi “Lotte ja kadunud lohed” noorel peategelasel Helmi Tulevil ja tema vanaisal Janno Põldmal.

Lotte nooremat õde Roosit kehastanud Helmi Tulev kinnitas “Ringvaates”, et teksti sisselugemine käis raskelt. “Ma pidin rääkima diktofoni,” ütles ta ja mainis, et see ei tulnud tal algul hästi välja ja ta pidi päris palju harjutama. “Ma ei saanud kodus teha, sest hakkasin patjadega mängima, aga siis me läksime stuudiosse ja seal tuli välja.”

Samuti nentis ta, et ei tundnud filmi vaadates oma häält ära. “Järgmisena võiksid Lotte ja Roosi kuu peale reisida,” arvas Roosi osatäitja. Suurena tahab Helmi Tulev saada aga linnuteadlase abiks.