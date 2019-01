Möödasõitja: Kuijõe ristis on Läänemaa kaart karudele ja põtradele

Rahulolematu möödasõitja arvates on Läänemaa kaart Keila-Haapsalu maantee äärde Kuijõe teeristis paigaldatud valesti.

“Kuijõe teeristis on Läänemaa kaart, see on vales suunas pandud,” teatas möödasõitla Lääne Elule. “Tallinna suunas tulles sõidad lihtsalt mööda on vist mõeldud metsast tulevatele põtradele ja karudele.”

Aastate eest ristmikule paigaldatud Lääne maakonna kaart kirjeldab haldusreformi eelset olukorda, sellel on märgitud, et praegu Pärnumaale kuuluv Lõuna-Läänemaa on osa Läänemaast. Kaart on paigaldatud paralleelselt teega, seega ei märka seda suurel kiirusel mööduja.