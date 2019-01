2018. aasta kokkuvõte: Saueaugu uuslavastus sai inspiratsiooni Kaplinski ja Masingu loost

Margus Kasterpalu. Foto: Arvo Tarmula

Saueaugu teatritalu lavastaja Margus Kasterpalu otsustas 2018. aasta suveks ohjad vanema generatsiooni raskekahurväe käest ära võtta ja kutsus lavastama-mängima noored tegijad.

Otsust ei tulnud kahetseda, sest just teatrikooli lõpetanud dramaturg Priit Põldma ja noor lavastaja Ringo Ramul ei peljanud ette võtta tõeliselt grandioosset materjali luulest, armastusest ja kosmosest. Aga eks Saueaugul ole ennegi tehtud asju, millel on nii pikk slepp taga ja pühapaiste ümber, et jäta või tegemata. Tagantjärele on ikka hea olnud, et on tehtud ja nii ka seekord. Klassikute Jaan Kaplinski ja Uku Masingu elul ja loomingul põhinev materjal sobis Saueaugule nagu valatult, sai pealkirjaks „Ilmavõõras” ja see esietendus juulis. Kokku anti kaheksa etendust. Pileteid – nagu ikka – oli muidugi võimatu saada.

Vaadates kaalusin, kas „Ilmavõõra” lugu töötaks ka ilma oma kuulsate prototüüpideta ja leidsin, et – küllap ta töötaks. Sel juhul oleks see lihtsalt üks universaalne armastuslugu, suvearmastus, aga nagu on teada, et suve järel tuleb sügis, on ka suvearmastuse kohta juba õieti enne selle algust selge, et see saab otsa nagu suvigi.

Ega seda, et lugu oli Kaplinski ja Masingu ainetel, muidugi kuskil otse välja öeldud. Oldi nagu poolel teel – tahaks justkui jutustada pärislugu, aga hästi ei julge ka. Tekst aga oli kultuuri- ja kirjandusloolistest viidetest paks. Mõningase arvutamise järel sai aja ja koha enam-vähem täpselt kätte. Ega see olnud tähtis, vabalt võis vaadata ka arutamata-arvutamata, aga see oli ikkagi huvitav – see kiusatus hakata peas konstrueerima päris lugu. Kui Kaplinski esikkogu „Jäljed allikal” ilmus 1965. aasta luulekassetis, pidi kahe mehe kohtumine „Ilmavõõras” jääma 1964. aasta suvesse. Üks oli siis 24- ja teine 56aastane.

Noor Elar Vahter Vidriku rollis oli ehmatavalt sarnane noore Kaplinskiga. Grete Jürgenson Estrina mõjus veenvalt. Saueaugu stammnäitleja Aleksander Eelmaa säras tuntud headuses.

Loodetavasti saab „Ilmavõõrast” Saueaugul näha ka tuleval suvel.