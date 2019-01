Kui hea on Eestis elada ehk mida räägivad Exceli tabelid?

Heaolu on subjektiivne nähtus. Nõnda saab vaielda lõputult ka selle üle, kui rahul saab olla Eesti riigiga sada aastat pärast selle sündi. Üks võimalus laiema vaatenurga saamiseks on heita pilk statistikale, mida vahendab ERR-i uudisteportaal.

Kuigi see ei püüa olemuslikult üksikute inimeste kannatusi ja rõõme, on see üldistuste tegemiseks sageli ainus viis. Järgneva ülevaate koostamiseks on kasutatud peamiselt Maailmapanga, Heritage Foundationi, Freedom House’i ja ÜRO andmekogusid.

Vaata, kui hästi või halvasti on Eestis asjad võrreldes teiste riikidega.