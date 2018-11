Lääne Elu paberleht laupäeval, 3. novembril

Haapsalu üürimajaprojekt sai Kredexi toetuse

Kredex teatas neljapäeval ASile Haapsalu Linnamajandus otsusest toetada üürimaja ehitust 915 078 euroga, mis on pool maja eeldatavast maksumusest. Paraku käib esialgu paberile pandud maja ehitus linnaettevõttele üle jõu.

Süvendaja sulges Riguldi jõe suudme

Süvendatud Riguldi jõe suue lõpeb roostikus, kust kalad läbi ei pääse, kuigi keskkonnaamet kulutas seal kalade kudemistingimuste parandamiseks 34 000 eurot.

LÜGi koolimuusikali piletid hakkavad lõppema

Muusikali „100 aastat koolielu” etendused 6.–8. detsembril on Piletilevis juba peaaegu välja müüdud. „Ega siin nalja pole, jah!” ütles lavastaja Kai Tarmula seepeale rõõmsalt. Kõige rohkem pileteid on järel laupäevasele etendusele, mis on mõeldud ainult kooli vilistlastele ja on osa samal õhtul toimuvast üritusest, kus tähistatakse saja aasta möödumist eestikeelsest gümnaasiumiharidusest Haapsalus.