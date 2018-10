Keelekohvik õpetab ladusalt eesti keeles vestlema

Haapsalus Teele kohvikus on neli kuud tegutsenud keelekohvik, kus võib ja saab õppida eesti keelt.

Tavapärase keelekursusega pole keelekohvikul suurt pistmist. Just keelekohvik on ettevõtmise kohta ainuõige sõna – kümmekond naist kolme-neljakaupa laudade taga ja ajavad juttu. Keelekohviku pidajad Aive Saadjärv ja Erika Veide saalivad ringi nagu viksid ettekandjad, kuulavad teraselt ja liituvad kord ühe, kord teise laudkonnaga, et soikuma kippuvat vestlust elavdada.

Keelekohvikus õpitakse keelt vesteldes. Mina olin kolmapäeval ühes lauas Margarite Melnitšenko ja Olga Boldõreva ehk Rita ja Oljaga. Keelekohvikus on kõik omavahel head tuttavad, ollakse eesnimede peal, nii et Olja küsib minult alustuseks püüdlikus eesti keeles: „Kuidas sinu nimi on?” ja paneb selle kirja.

Endine Nikolai kooli direktor Saadjärv ja keelekümblusõpetaja Veide käivitasid keelekohviku juulis. Nelja kuuga on sealt läbi käinud üle neljakümne keeleõppija – põhiliselt Haapsalu venelased, aga ka soomlased. Pidevalt on kohal käinud paarkümmend. Saadjärve sõnul on edasiminek olnud tohutu. „Oljaga näiteks oleme vanad tuttavad, aga omavahel hakkasime eesti keeles rääkima alles keelekohvikus. Varem ei juhtunud seda kunagi,” ütleb Saadjärv.

