Indrek Kasela: jätke kolmeeurose kohvi joomine järele

Kalatöötlemisfirma PRFood juhataja Indrek Kasela ütles intervjuus tehnoloogiauudiste portaalile Geenius, et hinnatõusu vastu tuleb protestida aktiivse kodanikuvastupanuga.

„Näitame oma protesti hinnatõusu vastu sellega, et ostame asju internetist ja ostame toitu poest, kokkame kodus või saadame sõbra Lätti,” ütles Kasela.

Kasela sõnul pole Eesti probleem madalad palgad, vaid elukallidus. „Näiteks toit on meil käibemaksu tõttu 20 protsenti kallim kui Hispaanias. Kütuse hind on sama, mis Soomes. Aga miks? Mitte sellepärast, et kusagil maksab naftabarrel sada dollarit, vaid sellepärast, millised maksud Eesti on sinna otsa pannud,” ütles Kasela. „Telliskivi loomelinnakus maksab võileib maksab 5,5 eurot. What the hell, see on sama hind kui Londonis? Tulge mõistusele, jätke kahe ja poole ning kolmeeurose kohvi joomine. See ei ole normaalne. Me peaksime rohkem võitlema hinnatõusuga.”

„Ma alati naersin nende soomlaste üle, kes arvutasid eurod mummon markkaisse (vanaema markadesse) ümber, aga aeg-ajalt tasub seda teha. Eriti, kui lähed oma 45kroonist kohvi jooma,” ütles Kasela.