Haapsalu noored muusikud käisid Kuressaares poiste keelpillifestivalil

Möödunud nädalalõpus osalesid Haapsalu muusikakooli õpilased Kuressaare muusikakoolis poiste keelpillifestival.

Kõik 17 korda on festivali korraldanud Kuressaare muusikakooli väsimatu viiuli-, vioola- ja tšelloõpetaja Laine Sepp. Festival tõi kokku enam kui sada poissi.

Sel aastal osalesid festivalil esimest korda kolm noort muusikut Haapsalu muusikakoolist: 1. klassi õpilased Tristan Maar ja Kaarel Ojassoo (viiul) ning 4. klassist Aron Urbas (tšello). Kuna nii õpetaja Ingrid Arro, kontsertmeister Žanna Andreevskaya kui ka poiste jaoks oli see hüpe tundmatusse, oli huvi eriti suur.

Kahe festivalipäeva sisse mahtus kümme umbes 45minutilist kontserti, igal kontserdil keskeltläbi kümme numbrit. Iga esineja või ansambel esines 1-2 looga.

Festivalil oli esindatud 12 muusikakooli, enim poisse oli Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakoolist, Tallinna muusikakeskkoolist ning H. Elleri nim Tartu muusikakoolist. Et esinejate vanus oli 6-16 aastani, sai kuulda väga erineva raskusastmega palasid. Aga see just oligi põnev. Meelde jäi eriti alles esimest aastat tšelloõpinguid alustanud väikese mehe ainult ühel keelel esitatud pala, mille järel oli aplaus eriti suur.

Haapsalu noored muusikud suutsid uute oludega väga hästi kohaneda ja rõesti väga hästi esineda. Poiste mõtted liiguvad juba järgmise aasta festivali suunas, kus neile kolmele lisanduks loodetavasti veel kaks poissi.

Ja otse loomulikult meeldis kõigile 8 aastat tagasi Euroopa Regionaalarengu Fondi toel rekonstrueeritud muusikakool, kus kõik oli tehtud täpselt muusikakooli vajadusi silmas pidades. Nii sai enne lavale minekut harjutada armsas klassiruumis, kus midagi läbi ei kostnud, saal oma hea akustikaga toetas kõiki esinejaid ja neile, kes saalis ei viibinud, oli fuajeesse paigutatud ekraan, kus sai jälgida-kuulata saalis toimuvat.

Kuna tegemist oli festivaliga, siis mingeid paremusjärjestusi seal polnud. Küll aga jagati publikupreemiaid, mille olid välja pannud nii eraisikud kui firmad. Ning kõige toredam oli see, et iga osaleja sai lõpuks valida endale kingi laualt mis sõna otseses mõttes oli sõna otseses mõttes kingituste all lookas – küll oli seal väiksemaid sepiseid, maale, patju, erinevat käsitööd jne.

Igatahes on väga tore, et kunagi on pandud alus sellisele festivalile mis innustab just poisse muusikaga edasi tegelema. Jätkuvat jõudu korraldajatele ning edu ja indu poistele ning nende peredele.