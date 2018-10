Lähipäevil võib tulla lörtsi ja öösiti kuni kolm kraadi külma

Lähipäevad tulevad tuulised, vihma- ja lörtsisajused ning öösiti võib õhutemperatuur langeda kuni kolme külmakraadini.

Kolmapäeva öösel tuleb pilves ilm, sajab vihma, kohati ka lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 4-10 m/s, põhjarannikul 8-12, puhanguti 15-18 m/s, Lääne-Eesti saartel pöördub loodesse ja põhja 7-12, puhanguti 15-20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, ajuti sajab vihma, paiguti võimalik ka lörts. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 17-22 m/s ning sooja on 3-8 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul tuleb sooja kuni 7 kraadi. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 m/s ning sooja on 4-8 kraadi.

Reede öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, võimalik on ka lörts. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s ja õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni 7 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Tuul on muutliku suunaga puhudes 1-7 m/s ja sooja on 4-9 kraadi.