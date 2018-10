Lasteraamatukogus tuleb Itaalia illustraatori Glenda Sburelini isikunäitus

Neljapäeval, 4. oktoobril avatakse lasteraamatukogus maailmanimega illustraatori Glenda Sburelini isikunäitus – maja kahel korrusel saab näha neljakümmet pilti.

Eelmisel aastal esines Sburelin oma töödega Tallinna illustratsioonitriennaalil „Pildi jõud“. Sburelin (1972) elab ja töötab Kirde-Itaalias, oma sünnilinnas Pordenone’is. Ta on õppinud fotograafiat ja graafikat. Kunstnik on koostöös Itaalia ja välismaiste kirjastustega illustreerinud üle 40 lasteraamatu. Õppides juurde mitmeid tehnikaid – keraamikast arvutigraafikani – seob Sburelin järjekindlalt illustratsioonikunsti teiste kunstiliikidega ja laiendab seeläbi raamatukunsti piire.

Illustraator suhtub kunsti suure kirega, on väga loominguline, liigub vabalt lasteraamatute illustratsioonide ja näiteks papjee-mašeetehnikas skulptuuride vahel. Ta töötab paljude erinevate materjalide ja tööriistadega alates värvilistest pliiatsitest kuni kollaažini. Sburelini stiil on tõeliselt “segatud meedia”, kus saab rakendada kõiki kunsti käsutuses olevaid vahendeid. Pideva eksperimentaatori ja uute vahendite otsijana leiab ta alati võimaluse piire avardada ja vaatajat üllatada. Ta joonistab muuhulgas pilte kalendrite jaoks ning kujundab plakateid ja kunstikatalooge. Ühtlasi viib Sburelin läbi õpitubasid nii õpetajatele kui õpilastele.

Kunstnik on osalenud paljudel kollektiivsetel ja isikunäitustel kogu maailmas, nii illustratsioonidega kui ka maalidega, ning saanud rohkelt auhindu. Ta on olnud ka kollektiivide ja isikunäituste kuraator. Eestis alustas näitus oma teekonda Eesti Lastekirjanduse Keskusest. Näitusel näeb läbilõiget maailma tippillustraatori töödest, enamik neist on originaalillustratsioonid. Väljas on pildid Grimmide muinasjutule „Rapuntzel“, loole „Ülearuse kõrvaga tüdruk“, Lewis Carrolli „Alice imedemaal“ inspireerijaks olnud Alice Liddelli fotoportreedest lähtuvad pildid jpm.

Näitus avatakse neljapäeval kl 15 ja jääb lasteraamatukogus avatuks oktoobri lõpuni.