Hiiumaa saab moodsa spordikeskuse

Valitsus kavandab 2019. aasta eelarveprojektis Hiiumaale spordikeskuse ehitamise osaliseks rahastamiseks 2,9 miljonit eurot.

Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas, et valitsuse 2019. aasta eelarve kavas on kirjas 2,9 miljoni euro eraldamine Hiiumaa vallale spordikeskuse ehitamiseks ja lõplik otsus langetatakse järgmisel nädalal. Saare sõnul on kultuuriministeerium jaoks olnud oluline aidata kaasa sellele, et head sportimistingimused peavad olema kõikjal Eestis ja Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordikeskus. “Spordikeskuse ehitamine avardab kõigi hiidlaste võimalusi tervislikumalt elada ja on oluline ka spordile laiemalt. Tasub meenutada, et suur osa Eesti edukatest sportlastest ei ole pärit suurtest linnadest ja nii võib just Hiiumaa spordikeskus luua need vajalikud tingimused, et sinna mõne aasta pärast trenni minev noor hiidlane toob tulevikus Eestile olümpiamedali,“ ütles Saar.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand avaldas lootust, et valitsus toetab Saare ettepanekut. “Kaasaegne elukeskkond ja mitmekülgsed võimalused on eelduseks, et üha rohkem inimesi tahaks Hiiumaal elada,“ ütles Rand.

Rand ütles, et Hiiumaa spordikeskust kavandades on vald pidanud oluliseks, et rajatav spordikeskus oleks realistlik ja optimaalsete kuludega rajatav, mugav ja funktsionaalne lõppkasutajale, samuti energiasäästlik ja madalate ülalpidamiskuludega, et uue energiatõhusa spordikeskuse rajamisega kulud valla sporditaristu ülalpidamiseks ei suureneks.

Spordikeskuse projekteerimine algab esimesel võimalusel ja ehitustööd eeldatavalt 2019. a teisel poolaastal. Esmajärgus on kavas välja ehitada spordikeskuse esimene etapp, mis loob suures saalis võimalused korvpalli, võrkpalli, saalijalgpalli, saalihoki, mudelismi ja kergejõustiku – jooks, heited, hüpped – harrastamiseks ning lisaruumides jõu- ja fitnessitreeningute läbi viimiseks. Samuti ehitatakse ruumid noortekeskusele ja majutuskohtad laagrite läbi viimiseks.

Spordikeskuse esimese etapina rajatakse 4300 m2 suurune hoone. Võttes aluseks ehitusettevõtjate indikatiivsed hinnapakkumised (maksumusega 1150 eurot /m2) on spordikeskuse esimese etapi orienteeruv maksumus 6 miljonit. Lõplik hind selgub, kui ehitusprojekt on valminud.

Hiiumaa valla eesmärk on ehitada välja kogu spordikeskus ja seega ka projekteeritakse keskus tervikuna. Vald tegeleb edasi teise etapi rahastuse leidmisega.

Hiiumaa on tänaseks ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordikeskus ja omavalitsusele üksi käib taolise investeeringu tegemine üle jõu. Kaasaegse spordikeskuse rajamine on Hiiumaa kontekstis vajalik, sest olemasolevad võimlad on väga kehvas seisukorras, väikesed ja nendesse ei suudeta juba täna mahutada kõiki kohapealseid tegevusi – näiteks puudub normaalmõõtmetega korvpalliväljak. Olemasolevate võimlate renoveerimine ei võimaldaks saavutada rahvusvahelistele ega ka Eesti tasemel nõuetele vastavaid sportimistingimusi ning viia läbi kõrgetasemelisi võistlusi. Samuti on olemasoleva amortiseerunud sporditaristu ülalpidamine kulukas.

Kevadel korraldas Hiiumaa vallavalitsus koos koos Eesti arhitektide liiduga Hiiumaa spordikeskuse arhitektuurivõistluse, mille tulemused kuulutati välja jaanipäeva eel. Konkursile laekunud 18 töö seast valiti parimaks ideekavand nimega Mardikas, mille autorid on Johan Tali, Karli Luik, Harri Kaplan, Mae Köömnemägi, Hawke Gihm ja Kirke Päss arhitektuuribüroost Molumba.