Valitsus annab Haapsalu linna algkooli jaoks 2,6 miljonit eurot

Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusministeeriumi teise investeeringute kava eelnõu, millega antakse 12 omavalitsusele 45,5 miljonit eurot, et toetada koolihoonete kaasajastamist. Toetust saab ka Haapsalu linna algkooli renoveerimise projekt.

Haapsalu linnavalitsus taotles raha linna algkooli hoone juurdeehituseks ja renoveerimiseks. Projekti eeldatav kogumaksumus on 3,2 miljonit eurot, valitsus lubab katta sellest kuni 85 protsenti ehk 2,66 miljonit eurot.

Gümnaasiumiastme pidamisest loobunud, riigigümnaasiumiga omavalitsused või põhikoolide võrku korrastanud omavalitsused said investeeringuprogrammist toetust taotleda koolide õppekeskkonna parandamiseks, viies nende suuruse vastavusse õpilaste arvu muutusega. 28st esitatud taotlusest oli võimalik toetada 12 ettepanekut kogumahus 45,5 miljonit eurot.

Toetust saanud projektidega rekonstrueeritakse ning ehitatakse peaaegu 44 000 ruutmeetrit kaasaegset ja säästlikku koolipinda ning haridustaristu pind väheneb 31 000 ruutmeetri võrra.

Sarnane kava 22 projektiga mahus 55 296 817 eurot kinnitati 2017. aastal. Selleks sügiseks valmib neist kuus projekti. Kahe taotlusvooru investeeringute maht koos omaosalusega on kokku u 116 miljonit eurot, millest 102 miljonit tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tänas omavalitsusi suure töö ja ettepanekute eest. “Mul on hea meel, et lisaks eelmise vooru 22 koolile saavad investeeringute kaasabil korrastatud veel 12 omavalitsuse koolid ja õpilased ning õpetajad saavad endale kaasaegse koolimaja. Nii paraneb õpikeskkond ja suureneb kohalike omavalitsuste võimekus. Teeme tööd selle nimel, et järgmisel tõukefondide perioodil omavalitsuste toetamine kindlasti jätkuks. Neid linnu ja valdu, kes soovivad korrastada koolivõrku ja kaasajastada koole, on veel kümneid,” ütles Reps.