Haapsalus algas noorteõhtute sari

Haapsalu kultuurikeskuses anti reedel avalöök noorteõhtute sarjale “Suhte ehituskivid noortele”.

Sari kutsub noori kuulama ja kaasa mõtlema, kuidas ehitada üles terve ja toimiv suhe ning seda hoida. Tugev maja koosneb mitmest osast, mis on omavahel sobituma pandud ja vajalikud, et hoone korralikult püsti seisaks ja seal oleks hea elada. Nii on ka suhtega. Kuidas luua suhe, mis pole õlemajake, mida iga tuuleiil räsib, vaid turvaline ja toetav paik? Sellele ja paljudele muudele küsimustele saavad noored vastused kaheksa “Suhte ehituskivide” teemaõhtu jooksul.

“Meie eesmärk on noori nõustada erinevas suhetega seotud küsimustes ning näidata, et terved ja üksteist toetavad suhted peredes on võimalikud,” ütles ürituse peakorraldaja Mirjam Tinno, kes juhib ka Haapsalus äsja avatud EELK perekeskust ning töötab Läänemaa ühisgümnaasiumis suhtlemispsühholoogia õpetajana. “Sarja lõppedes on noored õppinud ennast paremini tundma, saanud inimsuhete alaseid teadmisi ja oskavad näha teisi inimesi ning eluolukordi avaramalt.”

Igal teemaõhtul käsitletakse ühte olulist suhte “ehituskivi”: pühendumine, armastus, usaldus, konfliktid, andestus, intiimsus ja seksuaalsus, teod, sõnad ja emotsioonid. Juttu tuleb ka armastuse mitmest näost: sõpruslik, teeniv, kiindunud ja erootiline.

Sarja “Suhte ehituskivid noortele” korraldavad viis Haapsalu kogudust koostöös EELK perekeskusega: EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus, Eesti metodisti kiriku Haapsalu kogudus, Haapsalu baptistikogudus, Eesti evangeelsete ja vabakoguduste liidu Haapsalu kogudus ja Ridala baptisti kogudus.

Kogunemised toimuvad iga kuu esimesel reedel kuni maikuuni. Ürituse kohta leiab lisainfot Facebooki lehelt ja Instagrammist SÄRTS noortekas (@sartsnoortekas). Projekti toetavad Haapsalu linn, Sempre ja EELK perekeskus.

Järgmine “Suhte ehituskivide” noorteõhtu toimub 5. oktoobril kell 19 EMK Haapsalu metodisti kirikus (Endla tn 6).