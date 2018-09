Noorte kergejõustikuõhtu kolib Virtsusse

Septembrikuu viimasel reedel peetakse Virtsu kooli staadionil Lõuna-Läänemaa noorte kergejõustikuõhtu.

Kell 15 alustavad sportimist U12 (2007-2008 sündinud) ja U14 (2005-2006 sündinud) lapsed ja kell 16.30 U16 (2003-2004 sündinud) ja U18 (2001-2002 sündinud) selle piirkonna koolide õpilased. Kindlasti on oodatud ka meie koolidest sirgunud sportlased, kes oma õppetööd mujal jätkavad, kuid veel vanusegruppi mahuvad.

Neljas vanusegrupis toimuval kergejõustikuõhtul selgitavad noored medalivõitjad viiel alal: 60 m või 100 m jooks, 1000 m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge, kettaheide. Eriliseks teeb võistluse kindlasti ka see, et kõik tulemused on Eesti kergejõustiku liidu edetabelitesse kandmiseks kõlbulikud. Jooksudes ja kaugushüppes kasutatakse tuulemõõtjat ja laste tulemusi mõõdavad litsentseeritud kohtunikud.

Muidugi võtab võistlusest osa meie noorsportlasi, kes juba on kanda kinnitanud Eesti noorte absoluutses paremikus. Seega on oodata ka tulemuste poolest korraliku tasemega kergejõustikuõhtut.

Võistluse hea kulgemise nimel panustab praegu kogu kool. Lapsed koos kehalise kasvatuse õpetajatega korrastavad jooksuradu ja heitesektoreid, täiesti uue ilme saab aga kaugushüppekast. „Mul on väga hea meel, et tõeline kergejõustik tuleb Virtsusse,“ kinnitas Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldatud noorte kergejõustikupäevad on seni toimunud Lihula gümnaasiumi staadionil. Kuna aga Virtsu koolist on palju lapsi, kes osalevad Lihulas nii jalgpalli, kui ka kergejõustikutreeningutel, otsustati sellesügisene noorte kergejõustikuõhtu korraldada esimest korda Virtsus.

Korraldajad on oma kergejõustikuvõistlusi noortele pakkunud alati õhtusel, tunnivälisel ajal. Samuti on paljud võistlused aset leidnud nädalavahetustel ja koolivaheaegadel. Selleks on muidugi kindlad põhjused. Esiteks, et spordivõistlus ei segaks õppetööd ja kindlasti näitab peale kooli, või vabal päeval toimuv võistlus selgelt, kes on tõeline sporditegija. Kooli spordipäev, mis toimub reeglina õppetöö ajal, on lapsele kohustuslik. Vabal ajal toimuv üritus toob staadionile aga spordist tõeliselt huvitatud lapsed, ehk siis need, kes tõeliselt sporti armastavad.

Viimaste aastate kergejõustikuvõistlused Lihulas on näidanud osavõtu järsku kasvu. Samas on seni osavõtjate hulgas meie võistlustel olnud vähe või pole üldse Lääneranna valla keskusest Lihulast kaugemal paiknevate väikekoolide lapsi.