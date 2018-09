Taebla koolimaja ehitaja kinnitatakse sel nädalal

Sel nädalal saab läbi Taebla uue koolihoone ehitushanke vaidlustusperiood.

Kui selle aja jooksul vaidlustust ei esitata, kuulutab Lääne-Nigula vallavalitsus hanke võitja välja.

„Praegu on edukaks kuulutatud AS Remeti ja Pro Ehitus OÜ ühispakkumus,“ ütles Lääne-Nigula abivallavanem Taivo Kaus. AS Remet ja Pro Ehitus OÜ tegid ühispakkumuse summas 2,14 miljonit eurot (summa on ilma käibemaksuta).

Et kooliehitust toetab riik, on see seotud kindla tähtajaga – uus koolimaja peab olema valmis hiljemalt 2022. aasta lõpuks. Riigi toetus on 1,7 miljonit eurot.

Toetus tuleb koolivõrgu korrastamise meetmest, kust saab raha ka Haapsalu uus põhikool. Toetuse saamise tingimus oli gümnaasiumi sulgemine. Taebla gümnaasiumist sai läinud õppeaastast 9klassiline kool.