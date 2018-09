Jaanus Ratas: Jaanus Karilaid peab õiguskomisjoni esimehe kohalt tagasi astuma

Reformierakonna juhatuse liige Jaanus Ratas on seisukohal, et Riigikogu ōiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid peab seoses Haapsalu Linnahoolduse OÜ kriminaaluurimisega tagasi astuma.

„Jaanus Karilaid ei usalda Haapsalu Linnahoolduse OÜ kriminaaluurimises uurimisorganite tööd, vaid on tellinud kahtluste kõrvaldamiseks “sõltumatu” auditi. Selline usaldamatus uurimisorganite vastu pole Riigikogu õiguskomisjoni esimehele kohane, eriti arvestades, et kahtlustatavateks on Karilaiu enda poolt välja valitud ja ametisse nimetatud Haapsalu Linnahoolduse OÜ tegevjuht ja Keskerakonna koalitsioonipartnerist nõukogu liige,“ ütles Ratas.

Haapsalu Linnahoolduse OÜ asutati jaanuaris 2015 ja Jaanus Karilaid on sellest ajast kuulunud ettevõtte nõukogusse. Nõukogu esimehena valis Jaanus Karilaid Alo Lõpsi Haapsalu Linnahoolduse tegevjuhiks, nimetades teda Haapsalu linnavolikogu kõige distsiplineeritumaks liikmeks.

„Selle aasta alguses “korrastati juhtimistruktuuri” Haapsalu Linnahoolduses Karilaiu initsiatiivil selliselt, et kahe juhatuse liikme asemel sai ainuõiguse ettevõtte nimel tegutsemiseks just Alo Lõps. Pole kahtlust, et just Karilaid nõukogu liikmena on Haapsalu Linnahoolduse OÜ juhtimisest osa võtnud,“ märkis Ratas.

“Karilaiu püüd end Haapsalu Linnahoolduse OÜ tegemistest distantseerida ning õiguskaitseorganeid alavääristada on olnud muljetavaldav, aga faktid tema kasuks ei kõnele. Kui on alust teostada kriminaaluurimist, siis peab nii avalikkuse kui ka asjaosaliste huvides toimuma võimalikult kiire ning põhjalik uurimise läbiviimine. Käesoleval juhul pärsib seda kindlasti linnapea Urmas Suklese ja Karilaiu paralleeluurimise läbiviimine ning oma semude ametispüsimise kaitsmine,” ütles Ratas.

Haapsalu linnajuhtimises on tekkimas kahetsusväärne käitumismuster, mis sai alguse Haapsalu turu juhi vallandamise ja Alo Lõpsi vastu vahetamisega, ning mis kulmineerus nüüd kuriteokahtlustusega Linnahoolduse OÜs. Kindlasti ei ole selline käitumine riigikogu õiguskomisjoni esimehele ja linnavolikogu juhile kohane,“ arvas Ratas.