Haapsalu vanal kalmistul on hukkunud varesed

Haapsalu vanal kalmistul on mitu hukkunud varest, mis nendega juhtunud on, pole teada.

„Mina olen nainud ainult fotosid ja fotode põhjal on keeruline öelda, kas on loomulikku surma surnud või on olnud inimesepoolne sekkumine,“ ütles ornitoloog Tarvo Valker.

Valker lubas õhtul linde kaema minna ning oma silmaga nähes on aru saada, kumba surma linnud on surnud. „Aeg-ajalt võib olla haiguseid, mis massilist hukkumist põhjustavad,“ ütles ta.

Kui linnud hukkusid loomulikul viisil, siis põhjuse väljaselgitamine võtab kauem aega. Välistada ei saa ka varianti, et inimkäsi on mängus. Sellisel juhul läheb tegu kirja keskkonnarikkumisena ja asjaga tegeleb edasi keskkonnainspektsioon. „Välistada ei saa kellegi pahatahtlikkust,“ ütles Valker.

Sisetunde pealt ei taha Valker oletada, kumb variant olla võib.

Valkeri sõnul pesitsevad vana kalmistul künnivaresed, kes pesitsevadki kolooniates. Ühe puu otsas võibki neil olla 5-6 pesa.

Haapsalu Vanale kalmistule lähenedes, on vareste kisa kaugele kosta. Kohati on nende kisa võrreldav koerte kaklemisega, kuid mis tuleb puu otsast. Haudade vahel jäävad silma mõned vareselaibad. Ka on maas palju varesesulgi ja tiivatükk. Üks vares on maapinnal ja ei lenda minema, vaid hüpleb haudade vahel.

Arvo Tarmula fotod