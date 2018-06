Aurupaat Kallis Mari avab suvehooaja

Laupäeval, 16. juunil alustab aurupaat Kallis Mari taas huvisõitudega Väikesel viigil, teatas SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Suvehooaja algust tähistatakse koos Rannarootsi muuseumiga, kus toimub mereteemaline perepäev.

Kell 11.00 algavad Rannarootsi muuseumis töötoad lastele ja peredele. Avatakse kalakool, kus saab õppida kalu tundma, toimub ühine kalamere joonistamine, kaunistatakse kalaküpsiseid ja õpitakse sõlmi tegema.

“Kenaks traditsiooniks on kujunenud, et Kalli Mari jaoks laulab hooaja alguses meretuuled mahedamaks mõni Mari-nimeline esineja. Kallile Marile on oma kauni lauluhäälega varasematel aastatel hoogu andmas käinud Mari Kalkun, Mari Jürjens ja Helin-Mari Arder. Seekord aga tulevad esinema Musamari koorikooli laste- ja neidudekoorid Tallinnast,” ütles SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid turundus- ja kommunikatsioonijuht Maarja Kõuts.

Rannarootsi muuseumi õuel kell 14.00 algaval kontserdil astub üles kokku ligi viiskümmend noort lauljat. Koorijuhi Tiina Mee sõnul on Musamari koorikool loodud selleks, et õpetada lapsi heast muusikast elukestvalt rõõmu tundma. „Laupäevasel kontserdil esitame peamiselt Eesti heliloojate loomingut ning rahvalaulude töötlusi, mis suurepäraselt kontserdipaiga õhustikuga kokku sobivad,“ tutvustas Mee.

Töötoad ja kontsert on kõigile osalejatele tasuta.

Aurupaadiga saab Väikesel viigil huvisõite teha kella 12.00 – 17.00. Sõidud väljuvad Ehte tänava lõpus asuvalt paadisillalt.

Pilet maksab 5 eurot ja selle saab soetada kohapealt. Korraga mahub aurupaadile 10 reisijat.

Edaspidi toimuvad huvisõidud N-P 12.00 – 17.00.

Lähem info muuseumide kodulehel.