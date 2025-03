Muuseum tahab Kallile Marile taas elu sisse puhuda

Viimased viis aastat jõude seisnud aurulaeva Kallis Mari tahab Läänemaa muuseumid tänavu taas sõitma panna.

„Ütleme nii, et meil on see kavas,” ütles Haapsalu ja Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn. Praegu otsivad muuseumid võimalusi aurupaat taas vette panna. Uut kaptenit paadile veel leitud ei ole.

Mullu jäi aurupaat kaldale, sest eelmine kapten vahetas töökohta ega saanud seetõttu enam alust juhtida. 2023. aastal Kallis Mari sõitis, kuid sellele eelneval kolmel