Fra Mares käisid vargad (täiendatud)

Pühapäeva õhtupoolikul varastati Fra Mare spaa garderoobi kapist 305 eurot.

Juhtumist uuriva politseiniku Vello Palmitsa sõnul on ajavahemik, mil vargus juhtuda võis 15.45 vahele, kui inimene spaasse läks ja 18.30 kui raha puudumine avastati.

Raha kadumise avastas ohver juba spaast lahkununa. „Ta ise arvab, et spaas, mujal ei saanud olla,“ ütles Palmits.

Tema sõnul ei saa välistada, et vargus juhtus mujal või inimene kaotas selle raha ise, kuigi viimane on ohvri sõnul võimatu. „Praegu on versioon, et juhtus Fra Mare riietusruumis,“ ütles Palmits.

Palmitsa sõnul on varem juhtunud, et Haapsalu veekeskuse riietusruumikappidest on raha varastatud, kord isegi endise politseijuhi Margus Kaldma jalanõud. Palmitsa sõnul ei ole ujulates levinud plekist kappe oskajal vargal raske avada. Seetõttu soovitab ta inimestel olla ettevaatlik raha ja väärisasjadega, anda need kasvõi administraatori kätte hoiule.