Metsküla kooli ähvardab sulgemine

Lääneranna vald on ette valmistanud koolivõrgu korrastamise kava, mille järgi satub sulgemisohtu 6klassiline Metsküla kool.

Lääneranna vallavalitsus kavatseb teha volikogule ettepaneku kehtestada 6klassilise kooli pidamise piiriks 18 last. Metsküla kooli laste arv langeb alla selle piiri kahe aasta pärast. Metsküla kooli direktori ja Lääneranna volikogu liikme Pille Kaiseli sõnul tähendaks 18 lapse piiri kehtestamine Metsküla kooli sulgemist.

„Siis on meie koolil kriips peal,” ütles Kaisel. „Muidugi olen ma sellise piiri kehtestamise vastu. See oleks täiesti mõeldamatu.” Enne nelja valla liitumist oli Lihulas ja Hanilas algkooli pidamise alampiiriks 12 last.

Tänavu käis Metsküla koolis 21 last. Tuleval ja ületuleval aastal käib seal 19 last. Alla 18 jääb lapsi 2020. aasta sügiseks, mil prognoosi järgi peaks koolis olema 17 õpilast, sellest järgmisel aastal vaid 14 õpilast.

Lääneranna vallavanema Mikk Pikkmetsa sõnul ei tähenda esitatud ettepanek ühegi kooli sulgemist. Pikkmetsa sõnul näitab prognoos kooli teeninduspiirkonnas elavaid lapsi ehk lapsi, kellele Metsküla on lähim kool. „Metsküla kooli on alati leidnud tee õpilased ka mujalt kui kooli teeninduspiirkonnast, mistõttu ei maksa prognoosi põhjal sulgemist kuulutada,” ütles Pikkmets.

Kaiseli sõnul on Metsküla lähim kool praegu pooltele ehk kümmekonnale lapsele. Üks laps käib Metskülas 20 km kauguselt Hälvatist, mis jääb Lihula gümnaasiumi teeninduspiirkonda. Käidud on ka üle 50 kilomeetri kauguselt Kullamaalt. „Seni ei ole me ühtegi last pidanud oma kooli meelitama. Kui piiriks saab 18, siis peame hakkama külast külasse ja perest peresse käima,” ütles Kaisel.

Metsküla kool oli sulgemisohus ka seitse aastat tagasi, mil sulgemise eelnõu oli juba ette valmistatud. Toona sundis kogukonna ja avalikkuse surve volikogu eelnõu tagasi võtma.

Lääneranna vallas on kokku seitse kooli, sh kaks 6klassilist – Metsküla ja Kõmsi. Kõmsit sulgemine ei ähvarda. Kuue aasta prognoosi järgi õpib seal 20–33 last. 9klassilistest läheneb kriitilisele piirile ainsana Virtsu kool, kus kuue aasta pärast käib 31 last. „Kui laste arv langeb alla 36, ei panda kooli kinni, vaid tehakse 6klassiliseks,” ütles Pikkmets.

Varbla, Lõpe ja Koonga kooli laste arv kuue aasta jooksul alla 36 ei jää.

Kuna Lääneranna valla ühinemislepingus on kirjas, et esimese nelja aasta jooksul ühtegi kooli ei suleta, peaks sulgemisotsuse poolt hääletama 75 protsenti volikogu liikmeid. Kooli 9klassilisest 6klassiliseks muuta ei keela aga keegi. 75 protsenti on 16 liiget 21st, Mikk Pikkmetsa juhitud valimisliidul on volikogus 14 kohta.

Pikkmets on saatnud Lääneranna koolivõrgu korrastamise ettepanekud volikogu hariduskomisjonile, et see need läbi arutaks. „Ettepanekud on tehtud, arvestades riiklikku rahastamist. Selleks, et kohelda piirkondi ja elanikke võrdselt, on vaja kehtestada võrdsed alused, kuidas ja mis mahus me teenust osutame,” ütles Pikkmets.

Vallavanema sõnul peaks riiklikku rahastamist arvestades olema vallas kolm kooli, kuid ta ei täpsustanud, mis koolid need on. „Riigi rahast ei tule välja juhtimiskuludeks, gümnaasiumiklasside õpetajate kuludeks ja tugispetsialistide palkamiseks,” ütles ta.

Lääneranna volikogu hariduskomisjoni esimees, Lihula gümnaasiumi direktor Janar Sõber peab mõistlikuks nelja kooli – 6klassilised koolid Virtsus, Varblas ja Koongas (või Lõpel) ning gümnaasium (või põhikool) Lihulas. „Seitse kooli on ilmselgelt liiga palju. Niimoodi edasi minna ei saa. Selles mõttes olen ma Ecxeli-mees küll. Tehtud ettepanekud on alustuseks väga head,” märkis Sõber.

Seitsmes koolis käib kokku 442 last, mis on Sõbra sõnul paras ühe kooli täis. Lääneranna valla hariduskulud on 3,6 miljonit eurot aastas. Kõige kallim on õpilaskoha maksumus Lõpe koolis – 261 eurot kuus, kõige vähem Lihulas – 90 eurot õpilase kohta kuus.

Ettepanekud volikogule