Psühholoog meisterkelm Simsonist: ta on machiavellilik manipulaator

Eile Haapsalus süüdi mõistetud superkelm Ivo Simsonist kirjutas juba 12 aastat Lääne Elu ajakirjanik Lemmi Kann, kes töötas sel ajal majanduslehes Äripäev. Toona 2006. aasta lõpus mõistis Harju maakohus Simsonilt petetute kasuks välja üle kahe miljoni krooni.

Äripäevas ilmunud lugu kandis pealkirja “Musterkelm Simsoni meistriklass”.

“Simsonile meeldib rääkida oma sidemetest, tuttavatest, talle meeldib olukorda kontrollida ja inimesi valitseda,” iseloomustas uurija Diana Mälter aastaid tagasi saates “Kuritöö ja karistus” Ivo Simsoni, endise nimega Siimsood. “Ta on kaval nagu kurat,” lisas Mälter.

Suurim kannataja oli tookord kütusefirma Lukoil, mis sai kahju üle miljoni krooni. End Optiva juhatuse liikmeks nimetav Simson sõlmis Lukoiliga kliendikaardi lepingu, millega ta sai tankida üle 10 000 krooni väärtuses kütust ja kasutada muid teenuseid. Kaks päeva hiljem sõlmis Simson Lukoiliga ostu-müügilepingu, tankides kümneid tuhandeid liitreid kütust ilma selle eest maksmata.

Mõni aeg hiljem astus Simson sisse arvutifirmasse Ordi, sõlmis krediidilepingu viie sülearvuti ja kahe autoadapteri ostuks 72 000 krooni eest. Seda raha Ordi ei näinud.

Aia- ja metsatehnikat müüvast Expomarketist pettis Simson välja aiatehnikat 39 966 krooni eest. Taivo Tilk Expomarketist ütles, et neil ei tekkinud sorava jutuga Simsoni suhtes kahtlust. Varsti selgus, neid on ninapidi veetud. “Null! Häving! Unustatud juba,” kirjutas Tilk kaotatud summad kooliraha arvele.

Tele2st õnnestus Simsonil välja kaubelda 24 kallist mobiiltelefoni koos liitumislepingutega summas 152 301 krooni. Äriturvalisuse juhi Kati Ambo-Vaheri sõnul jättis mees väga usaldusväärse mulje.

Tallina Ülikooli professori Aleksander Pulver ütles Äripäevale, et Ivo Simsoni näol on tegemist machiavelliliku kelmiga, kelle moto on: eesmärk pühendab abinõu. “Küüniline inimene, kes väliselt on äärmiselt meeldiv, erakordselt hea mulje looja, suurepärane suhtleja, kes näeb inimesi läbi ning kohandab sellele vastavalt oma stiili, uskumatult hea manipulaator,” loetleb ta machiavelli-tüübi omadusi. “Kui ta näeb, et tal on võimalus kedagi manipuleerida, siis ta teeb seda,” selgitas Pulver.

Machiavelli-tüüpi ära tunda ei ole tema kameeleonliku kohanemisvõime tõttu praktiliselt võimalik. “Me saame seda alles pärast teada. Meie seas kõnnib neid veel ringi,” hoiatas Pulver.

