Saripettur Simson on taas kohtu all

Eelmisel kevadel Haapsalu kohtumajas kelmuste eest süüdi mõistetud Richard Ivo Simson oleks pidanud eile taas Haapsalus kohtu ette astuma, kuid ei ilmunud kohale.

Kohtunik Piia Jaaksoo selgitas, et Simson nõustus seekord kokkuleppemenetlusega, muutis siis aga ootamatult meelt. „Kohtule on 5. septembril saabunud avaldus, et ta loobub kokkuleppest. Eile saabus kohtule teade, et ta ei saa kohtuistungile tulla, sest tal on õnnetus juhtunud ja tal puudub liikumisvõime,” ütles Jaaksoo.

