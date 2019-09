Haapsallase aias kasvab neljameetrine päevalill

Haapsalus Lea Pedoski aias on päevalill visanud kõrgust üle nelja meetri.

„Lindiga katsusime mõõta, neli meetrit ja 38 sentimeetrit,” ütles Pedosk.

Viimastel nädalatel on Pedoski aias kõrgust visanud ka teised taimed – vaarikad on ajanud kahemeetrised võsud. „Ja roos viskas ka kasvada,” ütles Pedosk.

Päevalill aga on visalt kasvanud terve suve. Pedosk on pidanud taime tuge kolm korda jätkama. „Mõtlesin, et jätab kasvamise järele, aga ei,” ütles ta. Kõrgeid päevalilli on aias ka varem olnud. „Aga nii hulluks ei ole asi varem läinud,” ütles Pedosk.

Päevalillel näikse kogu aur olevat varre peale läinud, õisi on vähe ja needki pole eriti suured.

„Kui ma ta maha panin, oli tikutoosi suurune taimeke,” ütles Pedosk.

Taimehakatis oli idanema hakanud prügihunnikus, kust Pedosk ta peenrasse viis.