Linnavalitsus tahab Metsa tänava korda teha

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul otsitakse linnaeelarvest raha, et teha korda kogu Metsa tänav.

Mäesalu tunnistas, et see on väga julge unistus, mis on liiga pikaks ajaks riiulisse tõstetud – teha korda mitte ainult kõnniteed, vaid ka Metsa tänava sõidutee. Sel aastal oleks pidanud kaasava eelarve raames korda tehtama järgmine lõik Metsa tänava kõnniteest, kuid see lükatakse praegu edasi.

„Me ei hakka seda praegu tegema, sest Utilitas plaanib sügisel torutöid – enne seda pole mõtet uut kõnniteed teha. Peale selle tahaksime järgmisel aastal niikuinii teha Metsa tänava korda Jalaka tänava ristist kuni vähemalt Nurme tänavani – sõidutee koos sademevee äravooluga ja kõnniteed,” rääkis Mäesalu.

