Läänemaa tantsupeo lavastavad tänavu noored

Läänemaa rühmade noored tantsijad on loonud spetsiaalselt tänavuse peo jaoks kaheksa uut tantsu.

Vikerkaare lasteaias käis esmaspäeva ennelõunal proov. Koolieelikute tantsurühma 14 last harjutasid tantsu nimega „Põdra maja”. „Käed puusa! Üks-kaks-kolm-neli-viis-kuus-seitse-keera!” juhendas muusikaõpetaja Helle Lember. Veatult tants välja ei tulnud, aga peoni oli veel neli päeva. Proove tehakse kaks korda nädalas. Algasid need märtsis. Lember on igal aastal viinud maakonna tantsupeole ühe rühma. Tänavune on kaheksas.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!