Lääne Elu paberleht laupäeval, 19. mail

Tühjalt seisev Paralepa rannahoone laguneb

Haapsalu linnale kuuluv Paralepa rannahoone on uinuvas olekus ja näeb üsna räämas välja. Põrandaplaatide vahelt tungivad välja rohu- ja võililletutid, ustelt koorub värv, laudis on kohati sammaldunud. Ümberringi on niitmata muru.

Iga kolmas taastusravi vajaja saab seda Haapsalus

Haapsalu annab ligi kolmandiku Eesti statsionaarsest taastusravist. Viimase kümne aastaga on vahetunud ravi põhimõte – aparaadipõhisest on saanud patsiendi enda aktiivsuse põhine. Reedel tähistas Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsionikeskus oma 60. sünnipäeva.

Muinasjutuvõistlusel on nutiseadmed tavalised tegelased

Arvutid ja nutiseadmed on praeguste laste muinasjuttudes sama tavalised tegelased kui 15 aastat tagasi nõud köögikapis või pliiatsid pinalis, kirjutab Sten Roosi muinasjutuvõistluse žürii liige Krista Kumberg. Nii on see ka võistluse võitnud, Võru tüdruku Lisette Suigu looga „Lumivalgeke ja Apple”, milles kuri võõrasema müüb neiule nutitelefoni, et too sõltuvusse satuks ja unustaks sõbrad pöialpoisid ning kõik muu.