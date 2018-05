Läänemaa jääb tasuta ühistranspordi soovile kindlaks

Läänemaa omavalitsusjuhid kohtusid täna Taeblas Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhi Vello Jõgisooga ja edastasid oma ühise seisukoha, et Läänemaa soovib tasuta ühistransporti.

„Meie jäime kindlaks, et Läänemaa tahab tasuta ühistransporti. Jõgisoo kinnitas meile, et läheb nii, nagu meie otsustame,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Lõhmus on Läänemaa esindaja Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhatuses.

Jõgisoo on Lääne Elule öelnud, et Põhja-Eesti ühistranspordikeskus ei poolda maakondlikku tasuta bussiliiklust põhimõtteliselt ning selle asemel tuleks panustada hoopis liinivõrku.

„Jõgisoo ütles täna, et tema meile midagi peale suruma ei hakka. Läänemaa on Läänemaa ja Harjumaa on Harjumaa. Seal on teine olukord kui meil,” ütles Lõhmus.

Lääne-Nigula, Haapsalu ja Vormsi juhid vormistavad on seisukoha tasuta ühistranspordi kohta ka kirjalikult ja edastavad selle Põhja-eesti ühistranspordikeskusele.