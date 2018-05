Haapsalu ja Kalmari toomkoorid ühendavad jõud

Reedel, 11. mail 2018 algusega kl 19 annavad Haapsalu toomkirikus ühise kontserdi Kalmari toomkiriku koor Rootsist ja Haapsalu toomkoor.

Ühendkoorina kantakse ette kaks nõudlikku koorimotetti. Kontserdi avalugu on Heinrich Schütz´i Psalm 100, mis on kirjutatud topeltkooridele. Kontserdi lõpetab kaheksahäälne koorimotett –

Felix Mendelssohn „Richte mich, Gott”, Psalm 43.

Kalmari koor esitab koorimuusika klassikat nii rootsi, inglise kui ka ladina keeles. Kannavad ette ka oma koorijuhi Jan H Börjesson´i loomingut. Haapsalu toomkoori repertuaar on sel kontserdil eesti vaimulikud rahvakoraalid ning koorijuht Sirje Kaasiku looming.

Sissepääs kontserdile on vaba annetusega.

Kalmari Toomkiriku koor (Rootsi) on tegutsenud katkematult kauem kui sajandi ja koosneb pea 60 lauljast. Koor on jagatud kahte rühma, mis esinevad ka eraldi, nt jumalateenistustel toomkirikus. Lisaks pühapäevastel jumalateenistustel ja koguduse sündmustel kaasateenimisele, kannab koor igal aastal ette ka suurvorme koos solistide ja orkestriga.

Kooril on olnud aastate jooskul mitmeid kontsertreise, m.h Saksamaale, Itaaliasse, Hollandisse, Soome ja Poola.

Alates 2016. aastast juhatab koori Jan H Börjesson (sündinud 1969). Ta on õppinud ja õpetanud Göteborgi muusikaülikoolis. Organistina on ta andnud kontserte kõikjal Rootsis, paljudes Euroopa riikides ning hiljuti USAs. Tal on olnud salvestusi nii oreliga kui ka Göteborgi St Pauli vokaalansambliga. Ta on üks rootsi juhtivaid orelieksperte ning m.h disponeerinud Kalmari toomkiriku uue oreli.

Haapsalu Toomkoor on kasvanud välja toomansamblist, mis alustas tegevust 2003 aastal. Toomkoorina tegutseme 2004 aastast. Haapsalu Toomkoor on EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse koor.

Koori juhatavad Sirje Kaasik ja Lia Salumäe. Sirje Kaasik on loonud ka palju segakoori laule ennekõike meie koorile mõeldes. Aasta jooksul on hulgaliselt suuremaid ja väiksemaid esinemisi. Laulame Haapsalu toomkirikus, kuid oleme käinud ka kaugemal. Esinemisi on olnud Soomes (Loviisa, Helsinki, Seinäjoe), Rootsis (Stockholm, Haninge), Saksamaal (Rendsburg, Veckerhagen) ja Venamaal (Peterburg). Koor on võtnud aktiivselt osa üldlaulupidudest Tallinnas ja vaimulikest laulupidudest Tartus ja Suure-Jaanis. Samuti oleme laulnud Läänemaa laulupidudel ja osalenud Läänemaa oratooriumikoori projektides.

Lydia Kalda