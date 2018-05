Avatud talude päeval osaleb 10 Läänemaa talu

22. juulil kutsuvad huvilisi külla kogu Eesti peale kokku 286 talu, mida on kuue võrra rohkem kui eelmisel aastal. Lausa 85 talu osaleb üritusel esmakordselt.

Läänemaal avavad sel päeval külalistele oma uksed Larsa talu, Uuehansu talu / Üsse pruulikuur, Koka talu, OÜ Vormsi MT, Oosaare talu, Tänava talu, Sepa ökotalu, Kuresoo talu, Rõude muuseum ja Risti linnupark.

Osalevate taludega saab tutvuda avatud talude päeva lehel siin.

„Meil on väga vedanud, et nii paljud talud on valmis end näitama. Registreerunute seas on palju uusi tulijaid, seega on külastajatel veel rohkem võimalusi seda toredat päeva sisustada,“ ütles avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk.

Ta lisas, et kui keegi end tänaseks kirja panna ei jõudnud, pole kõik veel kadunud. “Ootame endiselt ka hiliseid liitujaid − andke endast palun meili teel teada ja korraldame teie osalemise,“ ütles Kärk.

„Meil on siiralt hea meel, et ka sel aastal on nii paljudel taludel huvi ja soovi oma väravad külastajatele avada. Kõik registreerunud talud on ääretult põnevad. See teeb suvel külastajate jaoks valiku päris keeruliseks − mida võtta ja mida jätta. Lausa kurb, kui aastas on vaid üks päev, kui seda kõike näha ja kogeda saab,“ sõnas Reve Lambur, kes koordineerib suhtlust osalevate taludega.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Maamajanduse Infokeskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant.

Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.