Ranna rantšo turvakodu päästab loomi tapamajast

Kui koerte ja kasside varjupaiku on meil mitu, siis farmiloomade osas on Lõuna-Läänemaal Ranna rantšos tegutsev turvakodu esimene nii suur, kirjutab Maaleht.

Praegu on turvakodus pea 300 looma ja ajutiselt on uute loomade vastuvõtt peatatud. Kokku on Ranna Rantšos ligi 500 looma-lindu, neist 120 hobust ja 100 kitse.

Ranna rantšo perenaine Ande Baikov räägib, et inimesed, kes ei saanud oma kitsede-lammaste eest enam hoolitseda, kuid ei tahtnud neid tapamajja saata, hakkasid loomi neile tooma.

Et loomade eest hoolitseda, otsustati luua mittetulundusühing Farmiloomade Turvakodu Eestimaal. MTÜ arvele saab teha annetusi loomade heaks.

„Meie loomad on reklaamides ja filmides ka mänginud, nad on rahulikud ja sõbralikud,“ ütles Baikov. Näiteks EV100 filmikonkursi raames sügisel valmivas „Põrgu Jaanis“ on nende pull Pedro vankri ees.