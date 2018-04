Postifirma jättis Läänemaale alles 71 kirjakasti, ära korjati 37 vähekasutatud kirjakasti.

Postifirma Omniva alustas märtsis Läänemaal kirjakastide võrgu korrastamist, mille eesmärgiks oli oranžide kirjakastide paigutatamine nähtavatesse ja käidavamatesse kohtadesse.

„Sinna, kus inimestel on neile parem ligipääs ja mis kattuvad inimeste loogiliste liikumismustritega,“ ütles postifirma pressiesindaja Mattias Kaiv. „Eesmärk oli eemaldada kirjakastide võrgust kasutuna seisvad kirjakastid, kuhu ei postitata kirju, kuid mida kirjakandja peab siiski pidevalt kontrollimas käima, juhuks kui mõni kiri sinna on potsatanud.“

Parimate asukohtade väljaselgitamiseks paluti kohalike inimeste ja kogukondade abi.

„Läänemaal laekus tagasiside vaid nelja kirjakasti kohta, mis näitab taas, et inimeste huvi kirjakastide vastu pole kuigivõrd suur,“ tõdes Kaiv.

„Saadud tagasiside võtsime ka korrastamise käigus arvesse ning saime klientide soovidele ka üldiselt vastu tulla,“ nentis Kaiv. „Kokku korjati Läänemaal võrgustiku korrastamise käigus ära 37 vähekasutatud kirjakasti ning üks kirjakast paigutati ümber uude asukohta. Ühegi eemaldatud kirjakasti osas meile etteheiteid tehtud.“

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal läbi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe, vallamaja, raamatukogu vms juures.

Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal. Ühtlasi selgus, et veerand Eesti kirjakastidest on kõrvalistes asukohtades ning neid ei kasutatud kuu aja jooksul kordagi ning pooled Eesti kirjakastidest on vähekasutatavad.

Konkurentsiameti määruse alusel peab Eestis olema 1845 kirjakasti, kirjakast peab olema linnas mitte kaugemal kui 3 km ja maal mitte kaugemal kui 5 km inimeste elu- või asukohast.