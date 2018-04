Selgusid HÕFFi võistlusprogrammi filmid

Haapsalus võtavad taas üksteiselt mõõtu Euroopa parimad lühikesed õudus-, ulme- ja fantaasiafilmid.

See on osa prantsuse legendaarse filmiillusionisti Georges Mélièsi järgi nime saanud konkursist, mida korraldab Euroopa fantaasiafilmide festivalide föderatsioon, kuhu HÕFF juba kuuendat aastat kuulub.

Konkursi tulemusena selgub Euroopa parim fantaasiafilm, mis pärjatakse maailmas väga hinnatud Kuldse Mélièsi ehk Méliès d’Ori auhinnaga. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil leiab aset üks konkursi osavõistlustest, mille võitja pälvib Hõbedase Mélièsi ehk Méliès d’Argent´i ja koos sellega otsepileti lõppvooru.

Kokku on võistlusprogrammis kuus linateost, mille on välja valinud Henryk Johan Novod ja Ra Ragnar Novod. „Kõik filmid paistavad silma oma ehmatava tooruse, erakordse inimlikkuse ja hingepugeva dramaatilisusega, tuues meieni kuue andeka režissööri ettekujutuse inimhinge tugevusest ja lõhestatusest,” kinnitasid kuraatorid.

Kavas on Paco Ruizi „Lõks”, Domenico De Feudise „Pimeduse tund”, Niall Shukla „Lõhestunud nukk”, Raphael Urbaini „Läbi tema silmade”, Morgane Segaert’i „Pime tuba” ja Rémy Barbe’i „Ja saatan naerab koos minuga”.

Filme hindab žürii, kuhu kuuluvad HÕFFil linastuva Briti filmi „Nõelapadi” režissöör Deborah Haywood, USA filmikriitik Steve Dollar ja Soomes elav drag queen´ist filmidiiva Carlotta Moore.

Eelmisel aastal võitis Haapsalus Hõbedase Mélièsi soomlase Teemu Niukkase film „Pagana jänesed”.

Traditsiooniliselt täiendab võistluskava maailma lühifilmide programm „Väikesed luupainajad”, kust leiab valiku žanri viimase aja kõige huvitavamatest näidetest.

Kokku jõuab ekraanile üheksa linateost ja nende seas on ka Eestit esindava Nicola Piovesani 1980ndate ulme stiilis vändatud B-kategooria film „Küberkaheksajalgade rünnak”.

Valikusse kuuluvad veel Josephine Hopkinsi „Päev, mil minu emast sai koletis” (Prantsusmaa), Joan Cobose „Roake” (Suurbritannia), Simon Rossi „Surmavalt rahulik” (Suurbritannia), Timothy Ryan Driscolli „Sügelus” (USA), Victor Ridaura „Inimeste koidik” (USA), Julien De Volte´i „Söödikud” (Prantsusmaa), Chris McInroy „Me kutsusime välja deemoni” (USA) ja Paul Taylori „Sinine uks” (Suurbritannia).

HÕFF leiab tänavu aset 27.-29. aprillini.

Hõbedase Mélièsi võistluse filmid:

„Lõks”

Režissöör Paco Ruiz (Hispaania)

Püreneed. Aasta 1883. Silo ja tema tasakaalutu vend Bruno põgenevad vihaste külaelanike raevu eest mägedesse. Silo on väsinud sellest, et ta peab varju otsima, kui Bruno on järjekordse jõletu teoga hakkama saanud. Nüüd peab ta langetama lõpliku otsuse. See võib aga igaveseks muuta nende mõlema elu.

Klipp: https://vimeo.com/238096810.

„Pimeduse tund”

Režissöör Domenico De Feudis (Itaalia)

Salapärane röövija on vangistanud väikese tüdruku. Ainus pääsemise viis on helistada hädaabisse. Kuid kas sellest piisab?

„Lõhestunud nukk”

Režissöör Niall Shukla (Suurbritannia)

Jane kannatab afefoobia käes. See haiglane hirm füüsilise kontakti ees on Jane`i elu muutnud äärmiselt üksildaseks. Viimases hädas otsustab ta tellida endale nuku, kuid see otsus viib luupainajalike tagajärgedeni.

Klipp: https://www.youtube.com/watch?v=Ozh0wPnMieE.

„Läbi tema silmade”

Režissöör Raphael Urbain (Prantsusmaa)

Remi oleks pidanud hukkuma autoõnnetuses, mille põhjustas globaalne katastroof. Nüüd on ta sügavas koomalaadses seisundis. Ta ei saa liigutada ega rääkida, kuid vahetevahel näeb, mis tema ümber toimub. Nii on ta sunnitud abitult pealt vaatama, kuidas tema väike tütar aina enam hulluvas maailmas isa eest hoolitseda püüab.

Klipp: https://www.youtube.com/watch?v=m5vcJ9yXRN0.

„Pime tuba”

Režissöör Morgane Segaert (Prantsusmaa)

Prantsusmaa. Aasta 1910. Cassandre ema on haigestunud salapärasesse haigusesse. Ema proovib seda tütre eest varjata, kuid tütar teab, et mingi õudustäratav tume jõud on saabunud. Millised saladused peidavad end pimedas toas?

Klipp: https://www.youtube.com/watch?v=NmqR3UgP1v8.

„Ja saatan naerab koos minuga”

Režissöör Rémy Barbe (Prantsusmaa)

Samuel on tundlik. Samuel on üksildane. Samuel armastab hardcore-punki ja õudusfilme. Samuelit piinab tõsiasi, et mitte keegi ei suuda temast aru saada. Tihtipeale unistab Samuel oma endisest tüdruksõbrast. Kui ta piina enam välja ei kannata, leiab ta lohutust saatanalt.