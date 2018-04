Õhtukoolist ei visata kedagi välja

Tänavu 70aastaseks saaval õhtukoolil on olnud kuus asukohta, viis nime ja 12 direktorit. Viimased neli aastat on kool tegutsenud Haapsalu põhikooli internaadis.

„Ega see hea ole. Kooli jaoks on tähtis, et see seostuks kindla paigaga, mitte nii, et täna siin, homme seal,” ütles Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi direktor Vladimir Padama.

