Läki Tantsule pidas koos sõpradega tantsupidu

Ulrika Graubergi juhendatud tantsurühmad Läki Tantsule ja Kalurineiud kutsusid endale selleks laupäevaks külla Tallinna tantsuansambli Sõleke, Noarootsi noorterühma Nuckö Folkdans ja Palivere põhikooli tantsulapsed. 330 tantsijat andsid Haapsalu Wiedemanni spordihoones uhke ja vahva tantsuetenduse.

Pärast suvist tantsupidu olla üks Läki Tantsule meestantsija teatanud, et nüüd on aeg teha Läki Tantsule oma tantsupidu. See mõte jäi kummitama ja läks hooga idanema. dUlrika Grauberg ütles küll, et tantsupeoks on seda vist natuke palju nimetada, aga ühele uuele traditsioonile pandi möödunud laupäeval alus küll.

Selles, et esimesena kutsuti külalisesinejaks just Sõleke, on Ulrika Graubergi sõnul päris mitu põhjust. Grauberg rääkis, et Läki Tantsule noorte tantsurühmal ja Sõlekese noortel on olnud palju kokkupuuteid tantsupidudel – rühmad on kõrvuti tantsima sattunud.

Teine ühendav joon on, et Sõlekestki juhivad ema ja tütar – Ene Jakobson ja Helena Reimann. Läki Tantsule eestvedajateks on aga ema-tütart Ulrika ja Grete Grauberg.

„Ene Jakobsoniga me olime ka koos suvekursustel ja meil kohe on selline tore kontakt. Tema oli ka ühiskontserti mõttest hästi inspireeritud ja nii see läkski!“, meenutas Ulrika Grauberg.

Lisaks Sõlekesele kutsuti koos tantsima ka Noarootsi noored ja Palivere lapsed. Grauberg rääkis, et mõned kutsed läksid veel välja, aga jäid natuke hilja peale. Laupäeval tantsis seega publiku ette 330 tantsijat.

Sõleke on Ulrika Graubergi sõnul tähelepanuväärne tantsurühm, kuna Ene Jakobson loob Sõlekese jaoks kõik tantsud ise. „Kontserti õhtujuhiks olnud Joonas Grauberg tõi toreda paralleeli, et Ene Jakobson on tantsumaailmas samasugune suurus nagu Sven Lõhmus muusikamaailmas,“ rääkis Grauberg.

Läki Tantsule tantsurühmi juhendavad Ulrika Graubergi kõrval Grete Grauberg ja Rivo Reinsalu, kellega koos pandi kokku ka kava kontserdi jaoks.

Tantsukontsert külalisrühmadega oli Läki Tantsule ja Kalurineiude jaoks esimene, kuid Graubergi sõnul kindlasti mitte viimane.

„Me kavatseme seda traditsiooni jätkata. Ma juba kirjutasin järgmisele tantsuansamblile kirja,” ütles ta.

Plaanis on kutsuda igal kevadel külla üks tantsuansambel – et näha, kuidas teised tantsivad, milline on nende repertuaar ja käia juhendajatena teiste rühmade juures.

“See oleks selline mõnus rikastav kogemus. Ja seda tunnet, mida üks selline koos tantsimine annab, on võimalik saada ainult siis, kui see ise läbi teha,“ rääkis Grauberg. „Ma loodan, et publik nautis meie esinemist ka.“