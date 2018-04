Umbes teed lükkasid posti saabumise hilisemaks

Foto: Urmas Lauri

Täna takerdus maapiirkondades postivedu, sest lahti lükkamata külavaheteedel liikus postiauto tavalisest tunduvalt aeglasemalt.

Täna keskööl alanud lumesadu on liiklemise teinud vaevaliseks, kuid maanteeameti Lääne regiooni hooldeosakonna Läänemaa peaspetsialist Tiit Ruut ütles, et teehooldajale ta midagi ette heita ei saa.

Juba enne kukke ja koitu hakkas paanika: maanteed olevat umbes ning sõita pole võimalik.

„Kas maanteeametile tuli taas talv ootamatult?“ kostis rahulolematu nurin. Näiteks olnud Keila maantee Linnamäelt kuni Kuijõe ristmikuni veel kella kolmveerand seitsme ajal lahti lükkamata. Samasugune seis olnud ka Haapsalust Rohukülla sõites. „Lumekiht oli nii paks, et sõiduauto põhi lohises mööda lund,“ kirjeldati olukorda.

Tiit Ruudu sõnul teehooldajale tänaöine lumesadu ootamatult ei tulnud. „Läksid välja kohe varakult,“ kinnitas Ruut. Lund hakkas sadama keskööl.

Kella kahe paiku pärastlõunal oli Ruut tiiru Läänemaa riigiteedele peale teinud. „Praegu tööd käivad, põhitrassid tahavad veel natuke viimistlemist, ülekäimist,“ tegi Ruut vahekokkuvõtte.

Kehvade teede üle olnud Ruudu sõnul siiski oodatust vähem nurinat. Maanteeametile tulnud kaebusi nii Keila-Haapsalu maantee kui ka Lihula-Pärnu maantee kohta. „Keila teel olukord siiski nii hull ei olnud, kui väideti,“ ütles Ruut.

Põhiteed püütakse tänase päeva jooksul enam-vähem korda saada. „Kõrvalteedega on kindlasti rohkem probleeme, sest kruusateed on pehmed ka juba ning neid on selle tõttu raske lumest ja lörtsist puhtaks saada,“ selgitas Ruut.

Sulalume lükkamine on hooldespetsialisti sõnul vaevaline. „Tuligi kaebus, et lumesahalt paiskunud raske sulalumi oli värava ära lõhkunud,“ tõdes Ruut.

Lumesadu lükkas tänase posti saabumise hilisemaks. Kella 11 paiku ennelõunal pidas postimees Aivar Sagar oma auto Väike-Ahli küla postkastide juures kinni ning hakkas kirju-ajalehti laiali lappima.

„Ega ei jõua nii kähku, kui peaks,“ nentis mees. „Tund jääb kindlasti hilisemaks.“

Väike-Ahlis pööras postimees oma Peugeot’ otsa ringi ning ruttas edasi. „Siit lähen Puise-Kiideva suunal, sealt otse Sinaleppa,“ kirjeldas Sagar.

Teed, mida mööda postimehe marsruut kulgeb, on enam-vähem võrdsed. „Kui on lahti lükatud, on okei igal pool,“ nentis postimees.

Fotod: Urmas Lauri