“Pealtnägija”: Lääneranna valla laskepaik üllatas naabreid

Lääneranna vallas Peantse külas elavate Raul ja Helgi Linde kodutalu kõrvale, metsatuka taha tekkis aasta algul laskepaik, mida kasutavad peamiselt kaitseliitlased, vahendas “Pealtnägija”.

Uudis laskepaigast 500 meetri kaugusel nende kodust oli Lindedele ootamatu. Veelgi enam ehmatas Raul Lindet, kes on ise kaitseliitlane ja teab relvakasutamise reegleid, see, et suletud karjääri rajatud laskepaigas vedeles maas sadu Kalašnikovi ja siledaraudsete relvade padrunite hülsse.

Et lähimad naabrid kuulsid enda sõnul lasketiirust alles siis, kui paugud kostma hakkasid ja lasketiiru esindajad ühtegi kontakti maha ei jätnud, arvasid nad esmalt, et tegu on isetegevusega. Lääneranna vallavanema Mikk Pikkmetsa sõnul siiski mitte. “Siinkohal võin öelda, et see on olnud uue valla tegemata töö, et ei ole uue valla poolt käidud personaalselt,” sõnas Pikkmets.

Ligi kolmehektarilise maatüki andis RMK rendile koolitusettevõttele S-Arms, kes rajab sinna laskepaika. Sellest on teadlik ka kohalik omavalitsus, kes andis selleks loa.

